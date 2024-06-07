Чернышенко: «Россия выплатит членский взнос в ВАДА»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что Россия заплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

«В октябре 2005 года была принята Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Ее цель — содействие предотвращению применения запрещенных препаратов на всех спортивных соревнованиях. В 2006 году Российская Федерация ратифицировала эту конвенцию, поэтому, как и другие ее участники, обязана платить ежегодные взносы на финансирование ВАДА. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Россия и США имеют самые большие задолженности перед ВАДА по выплате взносов за 2024 год. Американцы должны выплатить организации 3,62 миллиона долларов, а россияне — 1,33 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что ВАДА не принимает взнос за 2023 год. В антидопинговом агентстве заявили, что ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют процесс получения денег.