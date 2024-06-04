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США и Россия имеют самые большие задолженности перед ВАДА по взносам за 2024 год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, что Россия и США имеют самые большие задолженности перед Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) по выплате взносов за 2024 год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт ВАДА.

По данным источника, американцы должны выплатить организации 3,62 миллиона долларов, а россияне — 1,33 миллиона долларов. При этом Россия еще не внесла взнос за 2023 год — 1,26 миллиона долларов.

Ранее заместителя министра спорта России Андрея Федорова сообщил, что ВАДА не принимает взнос за 2023 год. В антидопинговом агентстве заявили, что ограничения, действующие в мировой банковской системе, усложняют процесс получения денег.

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Источник: РИА Новости
ВАДА
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