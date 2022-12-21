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Сегодня, 15:28

Российскую легкоатлетку Антюх лишили золотой медали Олимпиады-2012 за нарушение антидопинговых правил

Алина Савинова
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Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золотой медали Олимпиады 2012 года за нарушение антидопинговых правил.

«Результат Натальи Антюх в беге на 400 метров с барьерами среди женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне официально аннулирован. Теперь МОК может приступить к перераспределению медалей и обновлению базы данных», — сказано в заявлении Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Золотую медаль Олимпиады-2012 в беге на 400 метров с барьерами должна получить американская спортсменка Лашинда Демус.

Антюх объявила о завершении карьеры в феврале 2017 года. В январе 2019 года она была назначена на должность председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, но через год ушла на должность руководителя Училища олимпийского резерва №1.

Наталья Антюх. Легкоатлетку Антюх лишат золота Олимпиады-2012. Почему ждали целых десять лет?
Наталья Антюх
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