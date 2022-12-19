РУСАДА рассказало о процессе восстановления статуса соответствия

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает делать все возможное для восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«16 декабря 2022 года ВАДА проинформировало подписавшиеся стороны об автоматическом окончании последствий, налагаемых решением CAS от 17 декабря 2020 года по делу между ВАДА и РУСАДА. ВАДА отмечает, что в правилах нет ничего, что позволяло бы продлевать эти последствия. Это означает, что с 17 декабря 2022 года подписанты Всемирного антидопингового кодекса больше не обязаны применять последствия, указанные в пунктах 1-4 резолютивной части решения суда. Помимо этого, ВАДА описало трехэтапный процесс восстановления статуса соответствия РУСАДА: менеджмент ВАДА тщательно оценит, выполнило ли РУСАДА все условия восстановления, изложенные в решении CAS; как только менеджмент ВАДА сочтет, что все условия были выполнены, он передаст вопрос на рассмотрение независимого комитета ВАДА по вопросам соответствия. После этого, если комитет по соответствию согласится с менеджментом ВАДА в том, что условия были выполнены, он представит рекомендацию исполнительному комитету ВАДА для рассмотрения», — говорится в сообщении пресс-службы опубликованном ТАСС.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«РУСАДА продолжает делать все возможное для восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Для обеспечения права спортсменов на соревнования, свободные от допинга, РУСАДА реализует национальную антидопинговую программу, придерживаясь своих основных принципов — операционной независимости и полного соблюдения международных стандартов», — отметили в РУСАДА.