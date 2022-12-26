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Сегодня, 18:17

РУСАДА уполномочили утверждать общероссийские антидопинговые правила вместо Минспорта

Иван Шитик
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило полномочия утверждать общероссийские антидопинговые правила, информирует ТАСС.

Утверждение общероссийских антидопинговых правил ранее было прерогативой Минспорта РФ.

Подготовленный законопроект наделяет РУСАДА полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил. Данная инициатива приводит российское законодательство в соответствие с положениями Всемирного антидопингового кодекса. Изменение никак нельзя назвать техническим: по сути, предлагаемый проект повышает статус РУСАДА. Новые полномочия помогут агентству более эффективно выстраивать систему противодействия допингу в спорте.

16 декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) проинформировало подписавшиеся стороны об автоматическом окончании последствий, наложенных решением Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года по делу между ВАДА и РУСАДА.

Источник: https://tass.ru/sport/16691681
ВАДА
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