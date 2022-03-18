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Путин указал на проблему политически ангажированной диктатуры допинговой бюрократии

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Президент РФ Владимир Путин указал на проблему политически ангажированной диктатуры допинговой бюрократии в мировом спорте, информирует ТАСС.

«К сожалению, в последние годы все большее число крупных международных соревнований было отмечено событиями, несовместимыми со спортом, с его духом, характером», — констатировал глава государства, выступая с видеообращением на торжественной церемонии открытия в Ханты-Мансийске Игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт».

Президент заявил об искажении принципов спорта в современном мире, когда равенство заменено извращенной толерантностью и двойными стандартами.

«Мы не раз становились свидетелями сомнительного предвзятого судейства и клеветы, враждебных выходок и откровенных провокаций, видели, как методично переиначивались, коверкались идеи самого Пьера де Кубертена (инициатора организации современных Олимпийских игр), размывались некогда священные принципы спорта. Буквально на наших глазах равенство превратилось в извращенную толерантность, справедливость — в двойные стандарты, а борьба за чистоту в спорте — в политически ангажированную диктатуру антидопинговой бюрократии», — отметил Путин.

По мнению президента, тяжелым ударом для олимпийского движения стало использование чиновниками от международного спорта противоправного механизма коллективной ответственности, который впервые запустили летом 2016 года на Играх в Рио-де-Жанейро.

«Все это приводит не только к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спорта организаций, но и к попранию норм Олимпийской хартии, в числе которых ключевой тезис о том, что Игры являются соревнованием не стран, а атлетов», — подчеркнул глава государства.

Источник: https://tass.ru/sport/14117591
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