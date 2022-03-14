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Сегодня, 12:04

РУСАДА занимается проверкой информации по пяти делам, поступившим из ВАДА

Виктория Кравченко
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверяет информацию по делам, которые поступили из отдела по конфиденциальной информации ВАДА, говорится в материалах отчета о деятельности агенства в 2021 году, имеющегося в распоряжении ТАСС.

«Осуществляется работа по проверке информации, переданной из отдела по конфиденциальной информации WADA (пять дел)», — говорится в отчете.

В отношении российских спортсменов ведется 492 допинговых дела на основе базы LIMS.

Из отчета следует, что РУСАДА направило заявления в МВД и Генеральную прокуратуру России и получило ответы о привлечении к ответственности за противоправные действия руководителя московской региональной спортивной федерации бодибилдинга Олега Макшанцев, занимающего этот пост в 2021 году.

Источник: https://tass.ru/sport/14058809
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