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Сегодня, 10:48

Обвиняемый по делу Родченкова отказался признать вину

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Григорий Родченков.
Фото Кадр из фильма «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля

Американский врач-натуропат Эрик Лира, который стал первым в истории обвиняемым по новому антидопинговому Акту Родченкова, заявил суду о своей невиновности.

По версии следствия, работающий без медицинской лицензии консультант переклеивал этикетки на запрещенных препаратах, выдавая их за разрешенные и распространял лекарства среди спортсменов топ-уровня. Среди клиентов Лиры была нигерийская бегунья-спринтер Блессинг Окагбаре, которая недавно получила десять лет дисквалификации за положительный тест на допинг.

Закон Родченкова предполагает уголовное наказание за махинации с запрещенкой. Лире 8 марта предъявлены обвинения, и у него было право признать вину и облегчить свою участь. Однако натуропат считает, что шансы добиться в суде полного оправдания высоки, и поэтому готов защищать свое честное имя, сообщает Reuters.

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