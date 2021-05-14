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В ВАДА сообщили, когда обсудят решение CAS по российскому спорту

16:58

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обсудят вопрос исполнения подписантами кодекса ВАДА решения по санкциям в отношении российского спорта на следующей неделе, сообщает официальный сайт ведомства.

Вопрос мониторинга ВАДА за исполнением решения Спортивного арбитражного суда (CAS) включен в повестку заседания исполкома и совета учредителей, которое пройдет в онлайн-формате 20 и 21 мая. Кроме того, ВАДА планирует рассмотреть текущие следственные и судебные дела, в том числе — дело, связанное с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

Исполком примет ряд решений во время своего заседания, совет учредителей будет принимать решения в ходе голосование, которое продлится до двух недель. Затем ВАДА публично сообщит о принятых решениях по мере их подтверждения.

Согласно декабрьскому решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу ВАДА против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), российские спортсмены не могут использовать флаг и гимн страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://www.wada-ama.org/en/media/news/wada-executive-committee-and-foundation-board-to-meet-virtually-next-week

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