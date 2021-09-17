Основатель ВАДА оценил «акт Родченкова» словами «назвали в честь плохого парня»

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд был удивлен решением властей США назвать закон именем бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Меня удивило, что конгресс назвал закон в честь плохого парня, который разрушал американские результаты и помогал побеждать американских спортсменов. И этого человека решили увековечить, назвав закон его именем?» — сказал Паунд в интервью для фильма «Допинг. Всемирная энциклопедия».

Кроме того, он добавил, что большой процент американских спортсменов не попадает под действие этого закона.

«Профессиональные лиги и студенческие ассоциации имеют свои правила. Это не добавляет доверия ни к законодательству, ни к обязательствам США по искоренению допинга», — отметил экс-глава ВАДА.

Напомним, Паунд был первым президентом ВАДА и возглавлял организацию с 1999 по 2007 год.

«Акт Родченкова» — неофициальное название закона, принятого в США в прошлом году. В нем речь идет об уголовном преследовании нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Под действие закона попадают нарушения антидопинговых правил, совершенные на крупных международных соревнованиях.





