Миллиардер Леонид Богуславский в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с режиссером Брайаном Фогелем. Богуславский — известный ИТ-бизнесмен, в 62 года увлекся триатлоном и принимает участие в Ironman.

— Вы же знакомы с Брайаном Фогелем, который снимал фильм про Григория Родченкова? — вопрос Богуславскому.

— Да. И Брайан рассказывал, как получился этот фильм. Он сначала знать не знал никакого Родченкова. Хотел попробовать допинг и, выступая на любительских стартах, проверить, какой эффект это даст. Планировал снять документалку именно на эту тему. У него такой подход в съемках: камера всегда ездит с ним и выстраивает ему сюжеты. Вот и тогда он готовился к велогонке. Кстати, ровно той, на которой я и поломался в 2015 году... Так вот уже по ходу съемок ему рассказали про гениального русского химика. Брайан написал ему. После чего сюжет резко повернул в другую сторону.

— На сто процентов верите тому, что было показано в «Икаре»?

— Насчет ста процентов — это всегда трудно. Но в целом верю, что была та картина, которая показана в фильме.

— По-вашему, добиваться топовых результатов без допинга сейчас возможно?

— Есть запрещенные препараты, а есть незапрещенные. И постоянно идет гонка химиков с допинг-контролем. Возникают препараты, которые дают эффект, но разрешены, — и все на них набрасываются. Потом их запрещают, появляются новые. Получается, мы называем допингом те препараты, которые сейчас запрещены, и не называем те, которые на сегодня разрешены, но при этом могут давать тот же эффект. Это сильно усложняет весь процесс.

Документальный фильм «Икар» был снят американским режиссером Брайаном Фогелем при участии бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова после переезда россиянина в США и вышел в начале 2017 года. События фильма о велогонщике-любителе, который решил выйти на старт с применением запрещенных препаратов, происходят на фоне крупного допингового скандала. В 2018-м «Икар» получил «Оскар».

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