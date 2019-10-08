Минспорта направило письмо в адрес ВАДА

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что 8 октября в адрес Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий.

В своем письме ВАДА просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию.

На каждый вопрос эксперты дали объяснения.

В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц.

Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать все для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов».

9 октября — день икс. ВАДА будет атаковать