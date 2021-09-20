В Совете Европы рассказали о подготовке к встрече с представителями РУСАДА

Представитель Совета Европы Татьяна Баева рассказала о подготовке встречи наблюдателей с представителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в рамках оценки антидопинговой конвенции Совета.

«Встречи будут проходить со всеми участниками сектора антидопинга в России, то есть, в том числе, с Министерством спорта и другими государственными агентствами. Будут встречи с РУСАДА и будут встречи с представителями спортивных движений», — приводит РЕН ТВ слова Баевой.

Баева отметила, что официальная программа начнется 21 сентября и продлится 3 дня.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между РУСАДА и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), согласно которому российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года.