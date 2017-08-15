Международный фонд начал сбор средств в поддержку Родченкова

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получит поддержку от независимого фонда FairSport, который борется за искоренение обмана в спорте. Признания уехавшего в США Родченкова легли в основу обвинения России в создании государственной системы допинга, из-за чего, как считают в FairSport, Родченкову могут грозить проблемы.

Фонд, возглавляемый норвежским четырехкратным олимпийским чемпионом в конькобежном спорте Юханом Коссом, на сайте Go Fund Me начал сбор средств в поддержку Родченкова. Уже собрано в общей сложности почти 5,5 тысячи долларов.

– Возможно, вы уже видели документальный фильм "Икар", – говорится в сообщении на сайте сбора средств. – Главный герой фильма Григорий Родченков еще в порядке, но если верить прессе, его жизнь подвергается риску. Мы хотим помочь Григорию в его движении вперед. Безопасность Родченкова под угрозой, и он нуждается в средствах для финансирования команды юристов, которая поддерживает его.