Международный фонд начал сбор средств в поддержку Родченкова

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков получит поддержку от независимого фонда FairSport, который борется за искоренение обмана в спорте. Признания уехавшего в США Родченкова легли в основу обвинения России в создании государственной системы допинга, из-за чего, как считают в FairSport, Родченкову могут грозить проблемы.
Фонд, возглавляемый норвежским четырехкратным олимпийским чемпионом в конькобежном спорте Юханом Коссом, на сайте Go Fund Me начал сбор средств в поддержку Родченкова. Уже собрано в общей сложности почти 5,5 тысячи долларов.
– Возможно, вы уже видели документальный фильм "Икар", – говорится в сообщении на сайте сбора средств. – Главный герой фильма Григорий Родченков еще в порядке, но если верить прессе, его жизнь подвергается риску. Мы хотим помочь Григорию в его движении вперед. Безопасность Родченкова под угрозой, и он нуждается в средствах для финансирования команды юристов, которая поддерживает его.
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Платные портянки опять перепутали родину с лживой клептократией. А Родченкова, как патриота России, надо поддержать!!
03:58
vik64
Вот по кому точно ледоруб плачет
18:34 15 августа
Ралпачан Фляйшманъ
фигня. тут у великой итальянской спортсменки у мамы затяжной рак, лекарством все тарталетки заляпаны, вот кому помощь требуется.
18:22 15 августа
Семен Семенович
Вот это фонд! Аж пять с половиной тыщ долларов собрал. Вот теперь этот Иуда заживёт!!! Уверен, что если бы был создан фонд по доставке этого гада на родину, деньги бы замучились считать. Борется он, блин, за искоренение обмана в спорте. А кто этот обман туда привнёс, не сам ли борец?
17:59 15 августа
Семен Семенович
Zolo1975 В России, в свою очередь, нужно начать сбор средств на киллера для этого упыря! Я готов скинуться👹👹👹------------------------------- Кто бы занялся... Я тоже готов скинуться.
17:47 15 августа
кубань чемпион
spetrov Следующие на очереди Л.Армстронг, Т.Гэй, Б.Джонсон, Т.Монтгомери. Надо поддержать пацанов. 14:01 _____________________ Забыл про Гэтлинга и братьев Уилимс и Джонс она уже вроде вышла?.
17:07 15 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Помнится один махровый допингер из пиндостана тоже фонд организовал, якобы по борьбе с раком, а на самом деле отмывал через него деньги.
16:22 15 августа
Andvaraforce
Как удивительно порой преломляется история. Человек, который сам ввозил допинг В Россию чемоданами и разрабатывал допинговые коктейли, пичкая ими всех подряд, кто соглашался, - теперь оказался борцом за чистоту спорта и жертвой репрессивной государственной машины. Видимо торговля допингом в России ему приносила больше денег, чем сказки про белого слоника, которые так любят слушать на западе, но так мало платят за них, что вот приходится ходить с протянутой рукой по "цивилизованному миру"... ну, что ж, за то мы узнаем, сколько в современном мире стоят 40 серебренников...
15:52 15 августа
Zolo1975
В России, в свою очередь, нужно начать сбор средств на киллера для этого упыря! Я готов скинуться👹👹👹
15:48 15 августа
Zello
Денег можно хоть миллиард собрать, но это не поможет. Рано или поздно он попытается выйти на связь со своей семьей, которая тут в плену осталась. И в этот момент кгбэшники его и сцапают, никакие деньги не помогут, олигарх Березовский подвтердит. Зло иногда побеждает Бабло.
15:35 15 августа
Долго наблюдал за идиотами на эт
Чмошный тут недавно против Рублёва лям ставил, пусть скинется, он же богатый)))
15:31 15 августа
Zlon
Респект за такое начинание.
15:07 15 августа
Пови
Вот так - Родину продал, а там он нафигх никому не нужен со своим коктейлем из водки, это же надо такое было изобрести)))
15:07 15 августа
Wild Weasel
top220 _ Сбор средств на мыло и веревку иуде ___ Вот это было бы правильнее и справедливее, я бы скинулся ;)
14:53 15 августа
Zello
Чуваку везет конечно - сначала успел сбежать из России пока власти его не прикончили как Камаева, а теперь еще всем миром деньги собирают под руководством легенды конькобежного спорта Йохана-Олафа Косса ))
14:53 15 августа
Бней Иегуда
Великий человек!) Большое дело сделал для мирового спорта!)
14:41 15 августа
Gogy
Подайте на допинг бывшему торговцу допингом и серому схемнику, он не ел 6 дней...
14:33 15 августа
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
ГРИША-----ВЕРИМ!!!!!!!!!!! Надо обязательно на ""ганджубарс"" проверить "блистательную лондонскую команду" -- новые хи-химикаты одни "на каждого" и одни на всех "одинаково действуют".... ЭТО типа ЭТИХ АНА--истов представляют монолитной сбродной....
14:25 15 августа
top220
Сбор средств на мыло и веревку иуде)
14:17 15 августа
spetrov
Следующие на очереди Л.Армстронг, Т.Гэй, Б.Джонсон, Т.Монтгомери. Надо поддержать пацанов.
14:01 15 августа
veterok1969
фальшивый международный фонд помогает подлецам которые гадят россии нет пределу подлости
13:59 15 августа