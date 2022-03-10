Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 12:47

Матыцин заявил, что у России нет претензий от ВАДА по антидопинговой работе

Иван Торопцев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия в данный момент не имеет претензий от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по вопросу соблюдения антидопинговых правил.

«В настоящее время никаких претензий с точки зрения нарушений антидопинговых правил со стороны ВАДА к России нет.

Наша страна признана соблюдающей на 100 процентов абсолютно все конвенции. Нарушения выявляются нами, и ВАДА признало, что в России одна из эффективных систем противодействия допингу», — приводит ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24» слова Матыцина.

Сегодня стало известно, что ВАДА перенесло сроки аудиторской проверки РУСАДА, которая была намечена на конец марта.

Источник: https://tass.ru/sport/14021677
0
Читайте также
Как бороться со стрессом и тревогой. Советы психолога
«День, когда он был Криштиану»: Как Карим Бензема вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов и стал героем Мадрида
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ВАДА заявили о переносе сроков аудиторской проверки РУСАДА, намеченной на конец марта
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости