Матыцин заявил, что у России нет претензий от ВАДА по антидопинговой работе

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия в данный момент не имеет претензий от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по вопросу соблюдения антидопинговых правил.

«В настоящее время никаких претензий с точки зрения нарушений антидопинговых правил со стороны ВАДА к России нет.



Наша страна признана соблюдающей на 100 процентов абсолютно все конвенции. Нарушения выявляются нами, и ВАДА признало, что в России одна из эффективных систем противодействия допингу», — приводит ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24» слова Матыцина.

Сегодня стало известно, что ВАДА перенесло сроки аудиторской проверки РУСАДА, которая была намечена на конец марта.