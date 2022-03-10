В ВАДА заявили о переносе сроков аудиторской проверки РУСАДА, намеченной на конец марта

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решило перенести сроки проведения аудиторской проверки деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в связи со сложившейся ситуацией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

«Нам придется подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация», — приводит ТАСС слова представителя агентства.

Новая дата аудиторской проверки не уточняется. Изначально планировалось, что аудиторская группа ВАДА посетит Россию в конце марта.

Аудиторская проверка деятельности РУСАДА является одним из шагов на пути восстановления РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В связи с лишением московской антидопинговой лаборатории аккредитации ВАДА все допинг-пробы, которые взяты на территории России, на протяжении нескольких последних лет проверяются в зарубежных лабораториях, большинство из которых находится в Европе. В данный момент авиасообщение между Россией и многими европейскими странами затруднено из-за ситуации на Украине.