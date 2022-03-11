В ВАДА объяснили решение отложить аудиторскую проверку РУСАДА, намеченную на конец марта

Во всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) объяснили решение отложить на более поздний срок запланированную на конец марта аудиторскую проверку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Aудит РУСАДА, первоначально запланированный на март 2022 года, был отложен из-за проблем, связанных с поездкой в Россию в это время», — приводит ТАСС слова пресс-службы ВАДА.

Аудиторская проверка деятельности РУСАДА является одним из шагов на пути к возвращению агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В начале марта ВАДА сообщило, что продолжает поддерживать связь с РУСАДА, чтобы помочь решить любые проблемы, с которыми оно может столкнуться в настоящее время.