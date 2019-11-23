Мамиашвили надеется на положительное решение ВАДА по РУСАДА

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили считает, что нужно надеется на позитивное для российского спорта решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по вопросу статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Комитет по соответствиюрекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Исполком ВАДА состоится 9 декабря в Париже.

?- Будем ожидать с надеждой положительного решения. А что нам еще остается?, — цитирует Мамиашвили «РИА Новости».