Крэйг Риди оценил свою работу на посту президента ВАДА

Президента ВАДА Крэйг Риди в интервью «Комсомольской правде» оценил свою работу во главе организации. С января он уходит со своей должности.

— Первого января вы уходите с поста президента ВАДА. Как вы оцениваете свою работу в агентстве?

— Я работаю в ВАДА с момента его основания и думаю, что агентство добилось огромных успехов в важной сфере спортивной жизни. Последние пять лет — с тех пор, как стала общедоступной информация о российских нарушениях в допинг-регулировании — были непростыми. Но мы должны были работать над этим, и, думаю, старались делать это добросовестно. Я думаю, что мы поступили правильно. Я надеюсь, что к вопросу о поведении русских возвращаться больше не придется.

— Вы довольны результатами?

— Ну, мы явно кое-что изменили в российском спорте. В прошлом году мы решили вывести из тупика отношения между Россией и ВАДА и предложили возобновить сотрудничество с РУСАДА при условии допуска к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. И все это работало очень хорошо. Но затем мы узнали, что с данными произошли манипуляции. Это очень разочаровывает. И я надеюсь, что люди, которые были ответственны за это, понимают ущерб, который они наносят молодым спортсменам в их собственной стране.