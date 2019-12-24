Источник: Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями ВАДА

Общее собрание членов РУСАДА единогласно приняло рекомендацию набсовета организации о несогласии с санкциями ВАДА в отношении российского спорта, сообщает ТАСС.

Об этом агентсву заявил источник, знакомый с ходом заседания.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.