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Источник: Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями ВАДА

15:59

Общее собрание членов РУСАДА единогласно приняло рекомендацию набсовета организации о несогласии с санкциями ВАДА в отношении российского спорта, сообщает ТАСС.

Об этом агентсву заявил источник, знакомый с ходом заседания.

9 декабря исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны. В их числе 4-летний запрет на участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и проведение в стране крупных спортивных турниров. До крупнейших международных соревнований могут быть допущены только те спортсмены, которые никоим образом не связаны с нарушением антидопинговых правил.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7415073

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