Источник: лыжник Йоханнес Дюрр задержан в Инсбруке по подозрению в допинговом мошенничестве

Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр был задержан в Инсбруке. Как сообщает в своем Твиттере журналист ARD Хайо Зеппельт, 31-летний спортсмен подозревается в сопртивном мошенничестве и нарушении австрийского антидопингового законодательства.

Ранее сообщалось, что показания Дюрра дали толчок к проведению астрийской и немецкой полицией антидопингового рейда на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Тогда были задержаны пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макс Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Все эти спортсмены сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом.

Напомним, Дюрр был дисквалифицирован в 2014 году - причиной послужило обнаружение в его допинг-пробе эритропоэтина на Олимпиаде в Сочи.

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