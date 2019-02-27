18:29 | Лыжные гонки

Допинг-скандал в Зефельде. Всех слил дисквалифицированный австриец?

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Полиция Австрии арестовала девять человек в ходе допинговых рейдов в австрийском Зефельде, где проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. В число задержанных вошли пять спортсменов: по два из Австрии и Эстонии, еще один - из Казахстана.

Акция была проведена немецкой и австрийской полицией, ее целью являлось раскрытие международной допинговой сети. Также рейд прошел в немецком Эрфурте. В девяти домах проводились обыски, в ходе которых были арестованы два человека, один из которых является спортивным врачом.

По информации нескольких источников, толчком к расследованию послужили показания австрийского лыжника Йоханнеса Дюра, которого в 2014 году дисквалифицировали за ЭПО. Согласно популярной версии, Дюр сообщил имя врача, через которого полиция вышла на других спортсменов, пользующихся его услугами, включая те, что запрещены правилами ВАДА. (Дмитрий Сомов)

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