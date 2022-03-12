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Сегодня, 08:01

Испании обнаружена подпольная лаборатория по производству допинга

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Испанская полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству спортивного допинга, расположенную в городе Бенальмадене в муниципалитете Малаги.

В ходе операции были задержаны семь человек, которые на протяжении нескольких лет получали запрещенные препараты из таких стран как Китай, Нидерланды, Великобритания и Турция. Затем на основе этих препаратов изготавливали различные виды анаболических стероидов и гормонов, которые распространялись среди спортсменов в бодибилдинге и других видах спорта.

Прикрытием для криминальной деятельности служил интернет-магазин одежды. Как сообщает euroweeklynews.com, в подпольной лаборатории изъяты более 125 тысяч доз различных лекарственных средств, а также техника, производственный материал и ингредиенты для изготовления допинга. Расследование в отношении подозреваемых велось с 2019 года.

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