Испании обнаружена подпольная лаборатория по производству допинга

Испанская полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству спортивного допинга, расположенную в городе Бенальмадене в муниципалитете Малаги.

В ходе операции были задержаны семь человек, которые на протяжении нескольких лет получали запрещенные препараты из таких стран как Китай, Нидерланды, Великобритания и Турция. Затем на основе этих препаратов изготавливали различные виды анаболических стероидов и гормонов, которые распространялись среди спортсменов в бодибилдинге и других видах спорта.

Прикрытием для криминальной деятельности служил интернет-магазин одежды. Как сообщает euroweeklynews.com, в подпольной лаборатории изъяты более 125 тысяч доз различных лекарственных средств, а также техника, производственный материал и ингредиенты для изготовления допинга. Расследование в отношении подозреваемых велось с 2019 года.