Хайо Зеппельт: "На Олимпиаде-2018 действовала международная допинговая сеть"

Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт в своем Твиттере сообщил, что во время зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане действовала международная допинговая сеть. Злоумышленники использовали кровяной допинг, из-за которого впоследствии возник скандал на чемпионате мира-2019 по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде.

Тогда австрийская и немецкая полиция провели антидопинговый рейд, в ходе которого задержали врача Марка Шмидта, снабжавшего спортсменов запрещенными препаратами. Услугами доктора пользовались не менее 21 человека, представляющих пять видов спорта.

Staatsanwaltschaft München 1 zu Erfurt: Mindestens 21 Athleten seit Ende 2011, 8 europ. Nationen, „dreistellige“ Zahl von Blutdopingbehandlungen, weltweit agierendes Netzwerk - auch während Olympia in Pyeongchang – Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 20 марта 2019 г.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андреаса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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