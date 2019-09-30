Гендиректор РУСАДА Ганус заявил, что российский спорт летит в пропасть из-за заговора

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о существовании заговора против российского спорта. Об этом он указал в своем открытом письме. Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство начало расследование в связи с искажением данных московской антидопинговой лаборатории.

— После ознакомления с документами, представленными WADA в адрес министра спорта П. А. Колобкова и в мой адрес, один из ключевых выводов, который можно сделать: нас предали, у нас отняли право быть на стороне правды, отняли те, кто был ответственен за вывод спортивной организации из допингового кризиса, — цитирует Гануса «Фонтанка», ссылаясь на текст письма. — Сегодня спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти, мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема. Видя требования WADA, осознавая их обоснованность и тяжесть последствий для российского спорта, я заявляю — это трагедия нашего спорта, если не сказать больше — это внутренний заговор против нашего спорта, лиц, по своей культуре далеких от идеалов и ценностей чистого спорта, не имеющий отношения к WADA, к другим международным организациям.

Гендиректор РУСАДА призвал найти тех, кто «разрушает репутацию государственной власти». По его словам, эти лица дискредитируют не только спорт, но и систему государственной власти России.

Ранее стало известно, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Российской стороне предоставлено три недели на объяснение информации о возможных манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории.