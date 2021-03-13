Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев рассказал «СЭ» о результатах запроса в Генпрокуратуру РФ о проведении комплексной проверки СБР и всего российского биатлона на использование допинга.

Ранее о запросе сообщил News.ru со ссылкой на источник, близкий к СБР.

«Запрос я отправил еще в декабре месяце, как только инцидент случился. Чернышенко и все одинаково обратились в Генпрокуратуру. На данный момент проходит проверка по всем лицам, которые были сняты. Все команды, все федерации, все регионы, которые участвовали в этом инциденте. Когда-то надо наводить порядок с допингом в России!», — сказал Драчев «СЭ».

Также бывший глава СБР уточнил, когда ждать результатов проверки Генпрокуратуры РФ.

«Пока идет разбирательство. Есть много интересного. Результаты будут скоро. Надеюсь, в течение месяца — проверка уже идет больше двух месяцев. Там будет все — и причины, и команды, и кто и какими методами это делал», — добавил Драчев.

Поводом для запроса стал массовый отказ юниоров выйти на старт всероссийских соревнований «Ижевская винтовка».

В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора, представляющие Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменскую область, снялись с «Ижевской винтовки» после прибытия на соревнования офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

(Константин Колмаков)