В Госдуме считают, что информаты WADA Степановы повторяют ошибки Родченкова

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» новость о том, что информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против РФ за нарушение прав человека, как сообщает Sports Intergrity.

«Удивительно, что юристы, которые обслуживают чету Степановых, оказались столь безграмотными и пытаются судиться не с конкретными лицами, а с Российской Федерацией. Глупая и никчемная авантюра. Если кто-то снабжал и способствовал употреблению запрещенных препаратов спортсменов, то есть конкретные лица, преступники, которые заставляли, по мнению Степановых, употреблять запрещенные препараты. Но, извините, судиться с Россией — это как судиться с небом, с солнцем. Они что вообще там опухли?», — сказал Свищев «СЭ».

Депутат Дмитрий Свищев считает, что если Степановы знают определенные допинговые случаи, то они должны назвать конкретно: кто, что, где и когда предлагал употреблять спортсменам.

«Им нужно назвать фамилии и срочно писать заявление в полицию. С этим они могут обратиться в любой суд. Сокрытие этих личностей, которые заставляли принимать запрещенные препараты, — это и есть уголовное преступление со стороны Степановых. Но кто они такие? Это сбитые летчики, спортсмены, сбежавшие из страны, которые пытались обвинить всех и вся в своих неудачах. Они повторяют ошибки Родченкова. Ты никому не нужен, но хочешь о себе напомнить, что-то придумать, но суд CAS уже вынес свое решение. Да, у федерации легкой атлетики есть проблемы, они сейчас успешно решаются. Уверен, что абсолютное большинство российских легкоатлетов, врачи и тренеры не имеют отношения к допинговым проблемам. Да, есть индивидуумы — в семье не без урода, в каждой стране есть такие люди, но мы боремся и будем бороться дальше», — добавил Свищев.

Супруги Степановы снялись в документальном фильме немецкой телекомпании ARD. Бывшая спортсменка уверяет, что все российские легкоатлеты были вынуждены принимать допинг по указанию своих тренеров.

(Екатерина Звенигородская)