Олимпийский чемпион вступился за британского врача, отстраненного за допинг
Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс призвал повести новое расследование дела бывшего врача сборной Великобритании Ричарда Фримена, сообщает The Guardian.
В минувшую пятницу этот специалист, в прошлом также работавший с командой Sky, был признан виновным в использовании тестостерона для улучшения спортивных результатов. Антидопинговое агентство Великобритании после этого объявило об отстранении Фримена от любой спортивной деятельности.
В ходе расследования Фримен утверждал, что заказывал тестостерон не для спортсменов, а для бывшего исполнительного директора Sky Шейна Саттона, у которого были проблемы с потенцией. Однако данное объяснение отвернуто как ложное. По мнению Уиггинса, тестостерон попал к Фримену случайно, поскольку его применение спортсменами не имело смысла — их тут же поймали бы на допинге.
Ранее Уиггинс сам был вынужден оправдываться по поводу терапевтических исключение на применение препарата триамцинолон. Информацию об этом обнародовали хакеры Fancy Bears.
(Олег Шамонаев)
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