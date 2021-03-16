Олимпийский чемпион вступился за британского врача, отстраненного за допинг

Пятикратный олимпийский чемпион по велоспорту Брэдли Уиггинс призвал повести новое расследование дела бывшего врача сборной Великобритании Ричарда Фримена, сообщает The Guardian.

В минувшую пятницу этот специалист, в прошлом также работавший с командой Sky, был признан виновным в использовании тестостерона для улучшения спортивных результатов. Антидопинговое агентство Великобритании после этого объявило об отстранении Фримена от любой спортивной деятельности.

В ходе расследования Фримен утверждал, что заказывал тестостерон не для спортсменов, а для бывшего исполнительного директора Sky Шейна Саттона, у которого были проблемы с потенцией. Однако данное объяснение отвернуто как ложное. По мнению Уиггинса, тестостерон попал к Фримену случайно, поскольку его применение спортсменами не имело смысла — их тут же поймали бы на допинге.

Ранее Уиггинс сам был вынужден оправдываться по поводу терапевтических исключение на применение препарата триамцинолон. Информацию об этом обнародовали хакеры Fancy Bears.

(Олег Шамонаев)