Дмитрий Свищев: "Вряд ли ВАДА сможет доказать свои обвинения"

Глава комитета по спорту Государственной думы России Дмитрий Свищев считает, что доклад специальной комиссии ВАДА, в котором Россия обвиняется в государственной системе поддержки допинга, является бездоказательным.

– Этот доклад был совершенно неинтересен, – сказал Свищев. – Они говорят, что каждый факт могут подтвердить доказательствами. Интересно, как. Я бы тоже хотел взглянуть на это. Может быть, в качестве доказательства будет использовано интервью Родченкова? Это не доказательство. Родченков погнался за долларом и оклеветал наших спортсменов. МОК – независимая организация, но сегодня на нее оказывается давление беспрецедентное. Все мы надеемся, что МОК примет взвешенное решение и допустит на Олимпиаду невиновных, "чистых" спортсменов, как было уже сказано раньше. (Борис КРИВИН)