13:53 5 декабря | ДОПИНГ

Бюджет РУСАДА увеличат в два раза

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Начиная со следующего года бюджет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) увеличится в два раза, утверждает РБК. Рост бюджета рассчитан на ближайшие три года.

Соответствующая поправка, которую предложил первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, была принята 3 декабря комитетом Думы. Бюджет организации в итоге должен увеличиться до 556 миллионов рублей. Ранее сумма составляла 252 миллиона в год.

Напомним, в прошлом году ВАДА утвердило решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. Агентство до сих не было восстановлено в правах.

Дополнительная информация

http://www.rbc.ru/society/04/12/2016/5844284c9a7947cd2f7b0455

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maximum080

а что деньги больше деть не куда

17:15 5 декабря

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