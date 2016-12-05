Бюджет РУСАДА увеличат в два раза

Начиная со следующего года бюджет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) увеличится в два раза, утверждает РБК. Рост бюджета рассчитан на ближайшие три года.
Соответствующая поправка, которую предложил первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, была принята 3 декабря комитетом Думы. Бюджет организации в итоге должен увеличиться до 556 миллионов рублей. Ранее сумма составляла 252 миллиона в год.
Напомним, в прошлом году ВАДА утвердило решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной организации. Агентство до сих не было восстановлено в правах.
Дополнительная информация
http://www.rbc.ru/society/04/12/2016/5844284c9a7947cd2f7b0455
maximum080
а что деньги больше деть не куда
17:15 5 декабря