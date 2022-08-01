Захаров уверен в способностях россиян на равных бороться с китайскими прыгунами

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, чего не хватает российским прыгунам в воду в сравнении с китайскими.

— Чего не хватает, на ваш взгляд, российским прыгунам в воду, чтобы сравняться с китайскими?

— Если рассуждать глобально, конечно, у нас нет такого количества занимающихся, соответственно нет возможности едва ли не каждое олимпийское четырехлетие формировать новую команду. Но на самом деле очень многое идет от отношения самих спортсменов к тому, что они делают. Должно быть прежде всего понимание: чего ты хочешь добиться? Я бы сказал, в мое время все было гораздо жестче в плане требований, — цитирует Захарова RT.

От участия в «Играх Дружбы» в Казани представители Китая отказались, ссылаясь на пандемию.