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Сегодня, 14:11

Захаров уверен в способностях россиян на равных бороться с китайскими прыгунами

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров рассказал, чего не хватает российским прыгунам в воду в сравнении с китайскими.

— Чего не хватает, на ваш взгляд, российским прыгунам в воду, чтобы сравняться с китайскими?

— Если рассуждать глобально, конечно, у нас нет такого количества занимающихся, соответственно нет возможности едва ли не каждое олимпийское четырехлетие формировать новую команду. Но на самом деле очень многое идет от отношения самих спортсменов к тому, что они делают. Должно быть прежде всего понимание: чего ты хочешь добиться? Я бы сказал, в мое время все было гораздо жестче в плане требований, — цитирует Захарова RT.

От участия в «Играх Дружбы» в Казани представители Китая отказались, ссылаясь на пандемию.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1031431-zaharov-vybory-sopernichestvo-kitai
Илья Захаров
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