Захаров — о помощи детскому спорту: «Тренер в ДЮСШ — это святой человек. Кто будет жить в бассейне за 20 тысяч?»

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров в интервью «СЭ» рассказал о необходимости обратить внимание на детско-юношеский спорт в период действия санкций в отношение России и вспоминает о советском опыте преодоления сложностей.

«Изоляция советских спортсменов в 80-е — это была отличная возможность, отличное время для развития детского спорта. И сейчас так, надо смещать фокус внимания со спорта высших достижений на массовый спорт, детско-юношеский. Нужны резервы. Не должно быть такого, что есть один уникум, и вы все ресурсы в него вкладываете. У тех же китайцев, такая скамейка запасных! Поэтому они и сильные, за счет внутренней конкуренции. А мы прыгали 10 лет с Кузнецовым в синхроне, так нас никто и не обыграл ни разу.

Сейчас прежде всего нужно помогать региональным федерациям и детским тренерам. Сейчас тренер в ДЮСШ — это святой человек, который работает за идею. Вот сами подумайте, какой молодой специалист будет жить в бассейне за 20 тысяч рублей? Когда он может работать в два раза меньше и получать в два раза больше, если пойдет в фитнес-клуб через дорогу. В Москве в супермаркете 50 тысяч можно получать. И зачем тогда это все? Люди жить хотят достойно, чтобы их труд уважали и ценили", — сказал Захаров.

В 1984 году представители сборной СССР пропустили Олимпиаду в Лос-Анджелесе под давлением руководства страны.