Умер заслуженный тренер СССР Угрюмов

В среду, 8 апреля, умер заслуженный тренер СССР по прыжкам в воду Михаил Угрюмов. Внучка тренера Инна Рутковская на краудфандинговой платформе собирала деньги для операции на кровеносных сосудах.

«К сожалению, после 14 дней борьбы и трех дней в отделении интенсивной терапии скончался мой дедушка Миша Угрюмов. Это произошло сегодня, 8 апреля в 7 утра по украинскому времени. Спасибо всем за помощь в борьбе, за теплые слова и пожелания. Тем, кто знал моего дедушку, я надеюсь, вы всегда будете помнить его забавным, милым, добрым, но сильным человеком, каким он и был», — написала Инна Рутковская.