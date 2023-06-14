Дружинин анонсировал фильм про прыжки в воду

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин анонсировал выход художественного фильма о прыжках в воду. Премьера намечена на 2023 год.

«Мы снимаем художественный фильм про наш вид спорта, который выйдет на всех экранах страны уже в декабре 2023 года. В фильме будут переплетены события из реальной жизни и личные истории наших героев. Эта картина покажет, что спорт меняет людей и покажет в особенности наш вид спорта и его специфику. Это история про жизнь людей. Уверен, что кино понравится не только любителям прыжков в воду, но и всем остальным», — цитирует Metaratings.ru Дружинина.