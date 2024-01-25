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Сегодня, 21:32

Российские прыгуны в воду весной проведут сбор в Китае

Алина Савинова
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Глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин рассказал о планах сборной России на весну.

«В частном порядке договариваемся с площадкой в одном из городов Китая о том, чтобы в апреле-мае провести там сбор. Думаю, в товарищеском режиме мы там сможем посоревноваться с местными спортсменами, которые для нас являются основными конкурентами. Важно в условиях нехватки международных соревнований прыгать с сильными соперниками», — приводит ТАСС слова Дружинина.

Российские прыгуны в воду не выступят на февральском чемпионате мира и Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее сообщалось, что спортсмены не стали подавать заявки для выступления в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/19818385
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