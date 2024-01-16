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Сегодня, 19:50

Моисеева покинула пост главного тренера сборной России

Руслан Минаев
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Светлана Моисеева покинула должность главного тренера сборной России по прыжкам в воду, сообщил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Моисеева занимала свой пост с 2016 года.

«Светлана Борисовна Моисеева сосредоточится на работе в федерации, где занимает пост вице-президента и члена президиума Российской федерации прыжков в воду», — сказано в сообщении.

Возглавить сборную предложили призеру Олимпийских игр, двукратному чемпиону мира Глебу Гальперину, который сейчас занимает пост президента Федерации прыжков в воду города Москвы.

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