Моисеева покинула пост главного тренера сборной России
Светлана Моисеева покинула должность главного тренера сборной России по прыжкам в воду, сообщил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
Моисеева занимала свой пост с 2016 года.
«Светлана Борисовна Моисеева сосредоточится на работе в федерации, где занимает пост вице-президента и члена президиума Российской федерации прыжков в воду», — сказано в сообщении.
Возглавить сборную предложили призеру Олимпийских игр, двукратному чемпиону мира Глебу Гальперину, который сейчас занимает пост президента Федерации прыжков в воду города Москвы.
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