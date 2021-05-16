Прыжки в воду
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Новости   //    Прыжки в воду

Россиянин Бондарь завоевал золото чемпионата Европы в прыжках в воду

16 мая 2021, 22:48
Теги:

Российский прыгун в воду Александр Бондарь завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Он стал первым в прыжках с вышки, набрав 564,35 балла.

Еще один россиянин Виктор Минибаев завоевал бронзу (530,05). Вторым стал британец Томас Дэйли (533,30).

Ранее Бондарь и Минибаев завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Читайте также

Старость Тони Фергюсона: проиграл девять раундов подряд, за два боя на нем лежали дольше, чем за всю карьеру в UFC
Экс-советник президента США Рейгана попросила у Путина гражданство РФ
Жена экс-нардепа Украины выступила на секс-вечеринке в Москве
Как улучшить качество секса — советы ученых

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд