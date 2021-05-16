Россиянин Бондарь завоевал золото чемпионата Европы в прыжках в воду

Российский прыгун в воду Александр Бондарь завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия). Он стал первым в прыжках с вышки, набрав 564,35 балла.

Еще один россиянин Виктор Минибаев завоевал бронзу (530,05). Вторым стал британец Томас Дэйли (533,30).

Ранее Бондарь и Минибаев завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.