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Российские прыгуны в воду выиграли медальный зачет на чемпионате Европы

22:48

Сборная России одержала победу в медальном зачете прыжков в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

Российские спортсмены завоевали 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Второй стала команда Германии (4-1-3), третьей — Италия (2-3-2).

Золотые медали сборной России принесли Евгений Кузнецов в прыжках с трехметрового трамплина и в составе команды с Екатериной Беляевой, Виктором Минибаевым и Кристиной Ильиных.

Александр Бондарь, Анна Конаныхина и дуэт Екатерина Беляева/Юлия Тимошинина победили на вышке.

Отметим, что в общем медальном зачете чемпионата Европы сборная России также лидирует. Второй идет Италия, третьей — Украина.

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