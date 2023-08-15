Умер двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин

Советский и российский прыгун в воду Владимир Тимошинин умер на 54-м году жизни.

«15 августа скоропостижно скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр, тренер Владимир Тимошинин. Российская федерация прыжков в воду выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича», — говорится в заявлении Российской федерации прыжков в воду.

Тимошинин является двукратным чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки, бронзовым призером чемпионата мира, участником Олимпийских игр 1988 и 1996 годов.

В 2000 году Тимошинин завершил свою спортивную карьеру и начал заниматься тренерской деятельности в СШОР по прыжкам в воду МГФСО. Также на протяжении многих лет он занимался судейством, с 2021 года являлся судьей всероссийской категории.