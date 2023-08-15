Прыжки в воду
Новости
FINA-2015 FINA-2017 Олимпиада
Игры
Главная
Прыжки в воду

Сегодня, 21:05

Умер двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Советский и российский прыгун в воду Владимир Тимошинин умер на 54-м году жизни.

«15 августа скоропостижно скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр, тренер Владимир Тимошинин. Российская федерация прыжков в воду выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича», — говорится в заявлении Российской федерации прыжков в воду.

Тимошинин является двукратным чемпионом Европы в прыжках с 10-метровой вышки, бронзовым призером чемпионата мира, участником Олимпийских игр 1988 и 1996 годов.

В 2000 году Тимошинин завершил свою спортивную карьеру и начал заниматься тренерской деятельности в СШОР по прыжкам в воду МГФСО. Также на протяжении многих лет он занимался судейством, с 2021 года являлся судьей всероссийской категории.

прыжки в воду
1
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Преодоление: прыжки в воду
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дружинин: «Наши конкуренты позавидовали бы уровню проведения российских внутренних соревнований»
Новости
RSS RSS
Все новости