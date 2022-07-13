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Сегодня, 19:40

Бондарь и Конаныхина победили на чемпионате России в синхронных прыжках с вышки среди смешанных команд

Алексей Еремин
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Александр Бондарь и Анна Конаныхина стали победителями чемпионата России в синхронных прыжках с вышки среди смешанных команд.

По итогам пяти попыток Бондарь и Конаныхина набрали 326,28 балла. Серебряными призерами соревнований стали Руслан Терновой и Юлия Тимошинина (325,77), тройку лучших замкнули Игорь Мялин и Екатерина Бяляева (298,74).

Ранее Бондарь и Терновой стали победителями чемпионата России в синхронных прыжках в воду с десятиметровой вышки.

28-летний Бондарь становился бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках с десятиметрового трамплина, а также серебряным и брозновым призером чемпионата мира. 17-летняя Конаныхина в 2021 году завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в прыжках в воду с десятиметровой вышки.

Чемпионат России по прыжкам в воду проходит в Пензе и завершится 16 июля.

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