Минибаев и Бондарь выиграли серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Они показали результат 444,60 балла и получили лицензию для России на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Золото выиграли китайцы Цао Юань/Чань Айсань (486,93), бронзу взяли британцыТомас Дэйли/Мэттью Ли (425,91).

Прыжки в воду

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Вышка 10 м. Синхронные прыжки

Финал

1. Цао Юань/Чань Айсань (Китай) – 486,93

2. Виктор Минибаев/Александр Бондарь (Россия) – 444,60

3. Томас Дэйли/Мэттью Ли (Великобритания) – 425,91

4. Алексей Середа/Олег Сербин (Украина) – 412,62

5. Домоник Бедгуд/Деклан Стейси (Австралия) – 411,24

6. Ким Йонгнам/Ву Харам (Корея) – 401,67