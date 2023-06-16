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Сегодня, 18:55

Конаныхина рассказала о том, что мешает прогрессу молодых российских спортсменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Участница Олимпийских игр в Токио Анна Конаныхина рассказала о том, что мешает прогрессу молодых российских спортсменов.

«Тяжелее ли прогрессировать, когда есть только Евразийские игры и нет выездов в другие страны? Думаю да, потому что условия не те, и молодёжь не видит, как прыгают их сверстники. Мы росли вместе с сильнейшими спортсменами мира, общались с ними. Я до сих пор на связи с ребятами и девчонками, с которыми выступала на международных турнирах. Мы были на Олимпиаде в пузыре — не могли никуда выйти из-за пандемии, а у наших юниоров теперь такой пузырь в России — они не могут никуда поехать, это плохо», — приводит слова Конаныхиной Metaratings.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://metaratings.ru/news/konanykhina-my-byli-na-olimpiade-v-puzyre-ne-mogli-nikuda-vyiti-iz-za-pandemii-a-u-nashikh-yuniorov-teper-takoi-puzyr-v-rossii-259202/
прыжки в воду
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Конаныхина заявила, что ей жалко молодых спортсменов
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