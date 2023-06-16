Конаныхина заявила, что ей жалко молодых спортсменов

Победительница чемпионата Европы-2021 в прыжках с 10-метровой вышки и участница Олимпиады-2020 Анна Конаныхина рассказала, как помогает молодым спортсменам.

«Молодые ребята подходят. Им интересно, как мы добивались каких-то результатов на международном уровне. Видно, если маленький мальчик или девочка расстраиваются, не знают как прыгнуть. Они подходят, спрашивают: «Ань, как прыгнуть?» У меня больше опыта, я могу подсказать такой момент, который от тренера они не поймут, могу все как-то перефразировать другими словами. Не всегда все получается с первого раза, поэтому очень важно где-то подбодрить. Они спрашивают про Олипиаду, но в этот момент мне становится даже грустно за них. Ведь мы с четырнадцати лет выезжали на международные соревнования, набирались там опыта. У них сейчас такой возможности нет. У ребят в возрасте 14-16 лет пропадает возможность научиться прыгать перед камерами. Для нас стали делать Евразийские игры. Так, ребята видят, что с ними могут соревноваться спортсмены, которые не говорят на их языке. Это тоже определенное давление. Я благодарна, что есть хотя бы такая возможность участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Конаныхиной Metaratings.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.