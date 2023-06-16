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Сегодня, 19:36

Конаныхина рассказала о своих взаимоотношениях с иностранными спортсменами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Победительница чемпионата Европы-2021 в прыжках с 10-метровой вышки Анна Конаныхина рассказала о своих взаимоотношениях с иностранными спортсменами.

«Все спокойно. Нет такого, чтобы кто-то от нас отвернулся или сказал что-то негативное. Мы можем даже на обычные темы поговорить, про учебу, например. Ждут ли они нашего возвращения? Да, кто-то пишет, что хотят, чтобы мы вернулись, потому что без нас уже скучно прыгать. Мы на европейской уровне — сильнейшая страна наряду с Британией, Германия, в Европы мы конкурентоспособны. Так что им тоже тяжело без нас», — приводит слова Конаныхиной Metaratings.ru.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://metaratings.ru/news/konanykhina-inostrannye-sportsmeny-khotyat-chtoby-my-vernulis-potomu-chto-bez-nas-im-skuchno-prygat-259210/
прыжки в воду
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