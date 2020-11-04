Илья Захаров планирует возобновить карьеру после окончания дисквалификации за допинг

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров решил возобновить карьеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента федерации Алексея Власенко.

Захаров был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до мая 2021 года. Ранее он сообщал, что не вернется в спорт.

— Захаров написал официальное письмо, уведомив нас, что он возвращается в спорт. Цель — побороться за место в сборной и выступить на Олимпиаде, — заявил Власенко. — Я рад, что он вернется. Захаров — великий спортсмен, хорошо, что он принял решение возобновить карьеру.