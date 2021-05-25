Голландия и Великобритания вслед за Германией отказались ехать на чемпионат Европы по велотреку в Минске

Сборные Великобритании и Голландии не выступят на чемпионате Европы по велотреку. Соответствующее решение приняли федерации велоспорта этих стран. Ранее аналогичное решение приняла Федерация велоспорта Германии.

Как заявил директор Федерации велоспорта Великобритании Стивен Парк, он считает проведение чемпионата Европы в Минске невозможным в данных условиях, сообщает Cyclingnews. В то же время президент Федерации велоспорта Голландии Торвальд Венеберг в интервью NOS заявил, что голландцы не поедут в Минск, так как в организации считают такую поездку небезопасной для спортсменов.

По данным Cyclingnews, Голландия, Дания и Литва предложили провести чемпионат вместо Белоруссии. На данный момент все эти предложения отвергнуты. Европейская ассоциация велосипедистов на своем заседании рассмотрит вопрос о проведении турнира.