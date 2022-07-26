Шмелева и Войнова стали чемпионками России по велотреку в командном спринте

Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали победительницам чемпионата России по велотреку в командном спринте на 750 метров.

Квартет Шмелева, Войнова, Яна Тыщенко и Екатерина Роговая проехали дистанцию с результатом 46,751 секунды.

В мужском заезде на ту же дистанцию первенствовали Михаил Дмитриев, Данила Бурлаков и Никита Калачник. Результат победителей составил 43,261 секунды.

Чемпионат России по велоспорту на треке продлится до 1 августа.