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Сегодня, 19:46

Шмелева и Войнова стали чемпионками России по велотреку в командном спринте

Иван Шитик
Корреспондент
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Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали победительницам чемпионата России по велотреку в командном спринте на 750 метров.

Квартет Шмелева, Войнова, Яна Тыщенко и Екатерина Роговая проехали дистанцию с результатом 46,751 секунды.

В мужском заезде на ту же дистанцию первенствовали Михаил Дмитриев, Данила Бурлаков и Никита Калачник. Результат победителей составил 43,261 секунды.

Чемпионат России по велоспорту на треке продлится до 1 августа.

Анастасия Войнова
Дарья Шмелева
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