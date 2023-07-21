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Сегодня, 17:59

Российские велогонщики на треке не подавали заявки на переход в другую страну

Мария Гусева
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Главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец сообщил, что российские велогонщики на треке не подают заявок на переход в другую страну, несмотря на поступающие предложения.

«Только в прошлом году Михаил Яковлев, наш рекордсмен, ушел в команду Израиля, — сообщил Ковпанец ТАСС. — Он просил поменять гражданство, у него были там родственники, и сейчас он воссоединился с семьей, готовится к Олимпиаде, довольно успешно выступает. Были попытки предложить определенные условия другим спортсменам, но никто из них заявок на переходы не подавал».

22-летний Яковлев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года по велотреку. Ранее спортсмен сменил российское гражданство на израильское. В августе 2022 года Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил Яковлеву перейти в сборную Израиля.

Источник: ТАСС
Велоспорт
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