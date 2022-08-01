Велоспорт
Велотрек
Новости
Олимпиада
Главная
Велоспорт
Велотрек

Сегодня, 17:20

Пять российских велогонщиков приглашены выступить в многодневной трековой гонке в Италии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пять российских велогонщиков приглашены в составе испанского клуба Barcelona Road Cycling Group принять участие в многодневной трековой гонке 6 Giorni delle Rose в Италии, информирует ТАСС.

Приглашения получили Денис Денисов, Лев Гонов, Иван Новолодский, Влас Шичкин и Илья Щегольков.

Гонка пройдет с 1 по 6 августа во Фьоренцуола-д'Арда (регион Эмилия-Романья) на велодроме имени Аттилио Павези. Россияне будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Международный союз велосипедистов (UCI) в начале марта отстранил российские команды от международных соревнований. В дальнейшем организация сохранила возможность для российских и белорусских гонщиков участвовать в международных турнирах в составе профессиональных команд в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/15363207
0
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серебряного призера чемпионата Европы по велотреку Пискунова дисквалифицировали на 2 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости