Пять российских велогонщиков приглашены выступить в многодневной трековой гонке в Италии

Пять российских велогонщиков приглашены в составе испанского клуба Barcelona Road Cycling Group принять участие в многодневной трековой гонке 6 Giorni delle Rose в Италии, информирует ТАСС.

Приглашения получили Денис Денисов, Лев Гонов, Иван Новолодский, Влас Шичкин и Илья Щегольков.

Гонка пройдет с 1 по 6 августа во Фьоренцуола-д'Арда (регион Эмилия-Романья) на велодроме имени Аттилио Павези. Россияне будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Международный союз велосипедистов (UCI) в начале марта отстранил российские команды от международных соревнований. В дальнейшем организация сохранила возможность для российских и белорусских гонщиков участвовать в международных турнирах в составе профессиональных команд в нейтральном статусе.