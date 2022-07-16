Велогонщицу Климову сбила машина во время тренировки в Тюмени

Призера чемпионата Европы по велотреку Диану Климову сбила машина во время тренировки в Тюмени. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

«4 июля, во время тренировки в Тюмени на объездной дороге меня сбила машина. Я сразу почувствовала, что не смогу встать, в голове летали звездочки и чувствовалась боль в пояснице. Водитель вызвал скорую, после обследований в больнице мне сообщили о переломе позвонка в поясничном отделе.

Вся жизнь резко изменилась. Я была уверена, что смогу ходить и двигаться, потому что чувствовала все части тела. Был вопрос времени, когда я смогу встать на ноги? Будут ли мне делать операцию? С чем придется столкнуться?

В скором времени мне сделали КТ и сказали, что имеется осколок, который сдавливает спинной мозг и нужно оперативное вмешательство. Президент Федерации велосипедного спорта Тюменской области Юрий Александрович Баранчук взял все в свои руки и нашел лучшего врача, который и сделал мне операцию.

Восстановление началось, теперь я в периоде ожидания, пока срастется позвонок, уже делаю гимнастику, и в скором времени меня выпишут из больницы на волю. Этот сезон я завершила, вернусь уже в следующем", — написала Климова.

Климова — двукратный серебряный призер (2018, 2020) чемпионатов Европы по велотреку.